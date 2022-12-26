"Хотел бы я поиграть в АПЛ? Да, в будущем. Но сейчас я на 100 процентов сосредоточен на "Милане". Я в топ-клубе, у меня есть контракт. Мне нравится жить в Милане. Я видел много игр [Премьер-лиги] в этом году, мне нравится "Арсенал", я думаю, что они играют очень здорово", - сказал Леау.
Рафаэль Леау с лета 2019 года выступает за "Милан". В нынешнем сезоне португалец провел 14 матчей в итальянской Серии А, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "Миланом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Леау в 85 млн евро.
Ранее Леау играл за французский "Лилль" и "Спортинг". Кроме того, на его счету два гола в 16 матчах за сборную Португалии.
Источник: TMW
Рафаэль Леау: в будущем хотел бы перейти в АПЛ. Мне нравится "Арсенал"
Форвард "Милана" Рафаэль Леау заявил, что однажды хотел бы сыграть в АПЛ.
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