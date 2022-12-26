Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 3 0 3
ФулхэмЗавершен
Лестер Сити
0 - 3 0 3
НьюкаслЗавершен
Эвертон
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Саутгемптон
1 - 3 1 3
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
1 - 3 1 3
ЛиверпульЗавершен
Арсенал
3 - 1 3 1
Вест ХэмЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Рафаэль Леау: в будущем хотел бы перейти в АПЛ. Мне нравится "Арсенал"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Милана" Рафаэль Леау заявил, что однажды хотел бы сыграть в АПЛ.
Фото: Getty Images
"Хотел бы я поиграть в АПЛ? Да, в будущем. Но сейчас я на 100 процентов сосредоточен на "Милане". Я в топ-клубе, у меня есть контракт. Мне нравится жить в Милане. Я видел много игр [Премьер-лиги] в этом году, мне нравится "Арсенал", я думаю, что они играют очень здорово", - сказал Леау.

Рафаэль Леау с лета 2019 года выступает за "Милан". В нынешнем сезоне португалец провел 14 матчей в итальянской Серии А, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "Миланом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Леау в 85 млн евро.

Ранее Леау играл за французский "Лилль" и "Спортинг". Кроме того, на его счету два гола в 16 матчах за сборную Португалии.

Источник: TMW


Милан Арсенал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
26 декабря
Пинилья - о Мартинесе: мы не высмеивали Месси, когда выигрывали Кубок Америки. Кто он такой, чтобы смеяться над Мбаппе? 1
Тарханов: Европа есть Европа. Может быть, еще побороться за участие в европейских соревнованиях? эксклюзив
Булыкин: если даже войдем в Азию, боюсь, кто-то все равно может быть против. Будет такой же результат, как и в УЕФА 1 эксклюзив
Венгер впервые посетил домашний стадион "Арсенала" после ухода из клуба в 2018 году
"Спартак" анонсировал документальный фильм про Жиго
Рафаэль Леау: в будущем хотел бы перейти в АПЛ. Мне нравится "Арсенал"
Боец Джефф Монсон: уверен, что если российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит
Фабрицио Романо: "Арсенал" предложил 40+20 млн евро за Мудрика. "Шахтер" хочет намного больше 2
"Ливерпуль" в гостях обыграл "Астон Виллу"
Defensa Central: Гризманн был главным противником нахождения Бензема в сборной Франции
Кузьмичев: решения о возрождении "Спартака-2" еще нет, но хорошо, что идея обсуждается
В бразильских СМИ появилось видео со сборкой золотого гроба для похорон Пеле. Его состояние ухудшилось 5
Робертсон стал рекордсменом по ассистам среди защитников за всю историю АПЛ
Президент "Оренбурга": выкупим Хотулева у "Зенита" и Оганесяна из "Спартака" 1
The Telegraph: "Челси" может арендовать Жоау Феликса из "Атлетико"