Sky Sports: "Ньюкасл" сделал предложение Депаю о переходе

Голландский футболист Мемфис Депай может продолжить карьеру в АПЛ.

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По сообщениям СМИ, английский "Ньюкасл" заинтересован в приобретении у "Барселоны" 29-летнего голландского форварда Мемфиса Депая и сделал предложение игроку. Также, по данным различных источников, на Мемфиса претендуют "МЮ" и мадридский "Атлетико".



Мемфис Депай в этом сезоне не является игроком стартового состава и провел за "Барселону" всего 8 встреч. В активе голландца 4 гола и 1 ассистентское действие. Контракт Мемфиса с каталонским коллективом завершается в июне 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Депая в 20 млн евро.



"Ньюкасл" после 18 сыгранных туров неожиданно располагается на 3-й строчке в таблице нынешнего розыгрыша АПЛ.