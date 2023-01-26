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Гвардиола: если "Барселона" позовёт, я поеду. Это мой клуб

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что он всегда готов вернуться в "Барселону".
Фото: Getty Images
"Я могу тренировать "Манчестер Сити", могу работать где угодно, но если "Барселона" позовёт меня, я поеду в "Барселону". Это мой клуб", - цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Хосеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

С 2008 по 2012 годы испанец возглавлял "Барселону". В своём первом сезоне он привёл каталонскую команду к победе в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов, став при этом самым молодым тренером, выигравшим этот турнир. Гвардиола становился лучшим клубным тренером мира в 2009 и 2011 годах. Всего "Барса" под руководством Хосепа трижды выигрывала чемпионат и Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.


Гвардиола Манчестер Сити Барселона АПЛ Ла Лига
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