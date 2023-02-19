Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Лестер Сити1 тайм
П1 1.33X 5.2П2 9.2
Тоттенхэм
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
0 - 0 0 0
Эспаньол2 тайм
П1 3.2X 1.83П2 5.2
Райо Вальекано
18:15
СевильяНе начат
П1 2.44X 3.1П2 3.25
Атлетико
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.12X 3.2П2 3.9
Барселона
23:00
КадисНе начат
П1 1.23X 6.6П2 13

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 2 1 2
ЛеччеЗавершен
Салернитана
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
П1 4.5X 3П2 2.02
Фиорентина
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
П1 1.69X 3.35П2 6.2
Специя
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 3.7П2 1.72
Рома
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.76X 3.45П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.69X 3.5П2 5.4
Боруссия Д
19:30
ГертаНе начат
П1 1.35X 5.6П2 8.2
Байер
21:30
МайнцНе начат
П1 1.92X 3.65П2 4.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
4 - 3 4 3
ЛилльЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
П1 3.85X 2.92П2 2.22
Ренн
0 - 0 0 0
Клермон1 тайм
П1 1.76X 3П2 6.6
Лорьян
1 - 0 1 0
Аяччо1 тайм
П1 1.3X 4.8П2 13.5
Труа
0 - 0 0 0
Монпелье1 тайм
П1 4X 3.05П2 2.12
Ланс
19:05
НантНе начат
П1 1.55X 4.2П2 6.4
Тулуза
22:45
МарсельНе начат
П1 3.9X 3.75П2 1.94
Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Холанда: его стоимость 1 миллиард евро

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент форварда сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента рассказала, какова на ее взгляд трансферная стоимость футболиста.
Фото: Getty Images
"Стоимость Эрлинга Холанда оценивается в 1 миллиард евро. Я серьезно. Я считаю это ценой за игрока", - приводит слова Пименты "Telefoot".

"Манчестер Сити" объявил о трансфере Холанда из дортмундской "Боруссии" в июле 2022 года за 51,2 миллиона фунтов. Также стало известно, что в контракте игрока прописаны отступные в размере 150 млн евро. Эта опция будет действовать после двух проведенных за англичан сезонов. Transfermarkt на данный момент оценивает футболиста в 170 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за клуб в 31 матче, забил 32 мяча и отдал 4 ассиста.


Холанд Манчестер Сити АПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тен Хаг - о первых словах Рэшфорду после знакомства: хочу видеть твою улыбку
Неймар получил тяжелую травму голеностопа в матче "ПСЖ" с "Лиллем"
Дубль Мбаппе и гол Месси в добавленное время принесли "ПСЖ" волевую победу над "Лиллем"
Агент Кокорина - об информации по смене игроком гражданства: у кого-то еще не закончились новогодние праздники
Агент Холанда: его стоимость 1 миллиард евро
Головин - в стартовом составе "Монако" на матч Лиги 1 с "Брестом"
"Ростов" прилетел из ОАЭ в Ставрополь (видео)
Матч 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" обслужит румынский судья Ковач
Кержаков - об установках на английском: будучи игроком в зарубежных командах, необязательно было столько говорить
Орлов - о Мамаеве: он был способный, но замкнутый парень. Поэтому и не раскрылся его талант
Бывший директор академии "Локомотива" Кузьмичев - об интересе "Зенита" к Баринову: переход сейчас точно исключен 1
Осинькин - о подписании контракта с Зуевым: процесс идет, "Крылья" на него рассчитывают
Семин: Головин - лидер "Монако". Сильнее него на данный момент в России футболиста нет
Романо: Месси ведет переговоры только с "ПСЖ"
Терюшков: приняв в гражданство Малкома и Клаудиньо, Россия приобрела в их лице двух дополнительных защитников Отечества 17