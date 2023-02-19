Агент Холанда: его стоимость 1 миллиард евро

Агент форварда сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента рассказала, какова на ее взгляд трансферная стоимость футболиста.

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"Стоимость Эрлинга Холанда оценивается в 1 миллиард евро. Я серьезно. Я считаю это ценой за игрока", - приводит слова Пименты "Telefoot".



"Манчестер Сити" объявил о трансфере Холанда из дортмундской "Боруссии" в июле 2022 года за 51,2 миллиона фунтов. Также стало известно, что в контракте игрока прописаны отступные в размере 150 млн евро. Эта опция будет действовать после двух проведенных за англичан сезонов. Transfermarkt на данный момент оценивает футболиста в 170 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за клуб в 31 матче, забил 32 мяча и отдал 4 ассиста.