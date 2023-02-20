"Челси" и Маунт приостановили переговоры о контракте до лета

Переговоры о новом контракте между лондонским "Челси" и полузащитником клуба Мэйсоном Маунтом приостановлены.

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По информации источника, с середины прошлого года Маунту от "Челси" поступало несколько предложений о новом соглашении, но договориться пока не получилось. Клуб и игрок решили приостановить переговоры до лета. Текущий контракт Маунта рассчитан до лета 2024 года.



Мэйсон Маунт является воспитанником "Челси" и играл за команды всех возрастов с шести лет. Футболист дебютировал за основной состав "синих" в матче против "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года. Всего в его послужном списке 33 забитых мяча и 31 ассист в 191 матче за команду. В текущем сезоне 24-летний английский полузащитник отличился 3 раза и отдал 6 голевых передач в 31 сыгранном матче за "Челси" во всех соревнованиях. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 75 миллионов евро.



Источник: The Athletic