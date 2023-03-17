Гол Исака с пенальти на 93-й минуте принес "Ньюкаслу" победу над "Ноттингем Форест"

Матч 28-го тура АПЛ между "Ноттингем Форест" и "Ньюкаслом" закончился победой гостей (1:2).

Фото: AFP

Коллективы обменялись голами в первые 45 минут игры. На 28-й минуте нигерийский центрфорвард "лесников" Эммануэль Деннис открыл счет. Уже в добавленное время к первому тайму "Ньюкаслу" удалось установить равенство на табло. Гол на свой счет записал шведский форвард Александер Исак. Команде Эдди Хау удалось вырвать победу уже в компенсированное время благодаря точному удару с 11-метрового все того же Исака, оформившего дубль.



Этот результат позволил "Ньюкаслу" набрать 47 очков и сократить отставание от "Тоттенхэма", идущего на 4-й строчке, до 1 балла. "Ноттингем Форест" теперь имеет в своем активе 26 очков и занимает 14-е место.



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28 тур



Ноттингем Форест Ньюкасл 1:2 (1:1)



Голы: Деннис, 25 - Исак, 45+2, 90+3 (пен).