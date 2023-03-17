Гол Исака с пенальти на 93-й минуте принес "Ньюкаслу" победу над "Ноттингем Форест"

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Урал
14:15
ДинамоНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85
Факел
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СочиНе начат
П1 3.45X 3.5П2 2.15
Локомотив
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П1 2.6X 3.5П2 2.9

Футбольная национальная лига

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Родина
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.47X 3.2П2 2.9
КАМАЗ
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РубинНе начат
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Английская премьер-лига

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Вулверхэмптон
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П1 2.34X 3.2П2 3.3
Астон Вилла
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.77X 3.75П2 4.8
Саутгемптон
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 4.5X 3.6П2 1.84
Брентфорд
18:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.99X 3.65П2 3.8
Челси
20:30
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П1 1.56X 4.1П2 6.4

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Альмерия
16:00
КадисНе начат
П1 2.16X 3.35П2 3.6
Райо Вальекано
18:15
ЖиронаНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.7
Эспаньол
20:30
СельтаНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.7
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.6X 3.95П2 6.2

Чемпионат Италии. Серия А

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Монца
17:00
КремонезеНе начат
П1 1.89X 3.55П2 4.4
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
П1 3.4X 3.25П2 2.3
Удинезе
22:45
МиланНе начат
П1 3.3X 3.35П2 2.29

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Штутгарт
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.5X 3.35П2 2.9
Аугсбург
17:30
ШалькеНе начат
П1 2.4X 3.4П2 3.05
Хоффенхайм
17:30
ГертаНе начат
П1 2.17X 3.5П2 3.4
Бохум
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 5.6X 4.4П2 1.58
Боруссия Д
20:30
КельнНе начат
П1 1.5X 4.7П2 6.2

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Тулуза
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ЛилльНе начат
П1 3.25X 3.65П2 2.18
Ланс
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Гол Исака с пенальти на 93-й минуте принес "Ньюкаслу" победу над "Ноттингем Форест"

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Матч 28-го тура АПЛ между "Ноттингем Форест" и "Ньюкаслом" закончился победой гостей (1:2).
Фото: AFP
Коллективы обменялись голами в первые 45 минут игры. На 28-й минуте нигерийский центрфорвард "лесников" Эммануэль Деннис открыл счет. Уже в добавленное время к первому тайму "Ньюкаслу" удалось установить равенство на табло. Гол на свой счет записал шведский форвард Александер Исак. Команде Эдди Хау удалось вырвать победу уже в компенсированное время благодаря точному удару с 11-метрового все того же Исака, оформившего дубль.

Этот результат позволил "Ньюкаслу" набрать 47 очков и сократить отставание от "Тоттенхэма", идущего на 4-й строчке, до 1 балла. "Ноттингем Форест" теперь имеет в своем активе 26 очков и занимает 14-е место.

Чемпионат Англии

28 тур

Ноттингем Форест Ньюкасл 1:2 (1:1)

Голы: Деннис, 25 - Исак, 45+2, 90+3 (пен).


Исак Ньюкасл Ноттингем Форест
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