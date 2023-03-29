– Люди, выпускавшие подборку лучших голов представителей всех стран в АПЛ без россиян, – зависимые люди. Им сказали сверху – и все. Конечно, ужасно и жалко, что не включили россиян в свой ролик. Но жизнь продолжается. Дай Бог, чтобы другие наши футболисты приезжали в Англию, забивали, и их показывали.
Мы ничего изменить не можем. На обиженных воду возят. Обидно, ведь были хорошие голы Аршавина, Билялетдинова, Павлюченко, Погребняка, мои голы. Но ничего страшного – нет так нет, – приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
29 марта на официальном YouTube-канале Английской Премьер-Лиги был размещен ролик, содержащий лучшие голы представителей всех стран, чьи футболисты выступали в чемпионате Англии. В него вошли 103 гола, забитые футболистами из 103-х разных стран. Однако россиян в ролике представлено не было.
Напомним, в свое время цвета клубов Туманного Альбиона защищали Андрей Аршавин, выступавший за лондонский "Арсенал" и оформивший покер в ворота "Ливерпуля" (4:4), Роман Павлюченко ("Тоттенхэм"), Юрий Жирков и Алексей Смертин (оба – "Челси"). Бывший нападающий "Фулхэма" Павел Погребняк трижды огорчил "Вулверхэмптон".
Полузащитник Андрей Канчельскис записал на свой счет 43 забитых мяча в 151 игре чемпионата Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и ливерпульского "Эвертона".
Канчельскис – об отсутствии голов россиян в ролике АПЛ: на обиженных воду возят. Зависимые люди, сказали сверху – и все
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис отреагировал на решение АПЛ не включать российских футболистов в подборку лучших голов на YouTube-канале турнира.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"