Матчи Скрыть

Пименов – о удалении поста "Арсенала": это становится обыденным явлением. Я поздравил Аршавина, но не удалил сообщение

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард сборной России и "Локомотива" Руслан Пименов отреагировал на решение лондонского "Арсенала" удалить твит с поздравлением своего бывшего футболиста Андрея Аршавина с 42-летием.
Фото: "Матч ТВ"
– И я поздравил Аршавина, но не удалил сообщение (смеется). Но это очень приятно, что такой клуб, как "Арсенал", поздравил с днем рождения, а остальное уже и не важно.

Украинцы что-то там написали, и "Арсенал" пошел на поводу, удалив пост? Ну, это ожидаемо, это уже становится обыденным явлением, – приводит слова Пименова "Матч ТВ".

Напомним, лондонский "Арсенал" удалил пост в соцсети с видео покера Андрея Аршавина в ворота "Ливерпуля", размещенный в честь 42-летия своего бывшего нападающего. Это произошло спустя 8 часов после размещения поста. Причиной удаления стало огромное число негативных комментариев со стороны украинцев, которые не поняли, на каком основании лондонский клуб поздравляет с днем рождения спортсмена, имеющего российский паспорт.

Ранее британский клуб в социальных сетях поздравил своего бывшего нападающего Андрея Аршавина с днем рождения. Вице-чемпион Англии посвятил легендарному российскому футболисту отдельный пост в соцсетях. Пресс-служба "канониров" вспомнила знаменитый покер Аршавина в ворота "Ливерпуля" в 2009 году.

Сегодня замгендиректора "Зенита" отмечает свой 42-й день рождения. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России защищал цвета "Арсенала" с 2009 по 2013 годы В общей сложности Аршавин провел за "канониров" 105 матчей, забив в них 23 гола. В течение футбольной карьеры нападающий также выступал за петербургский "Зенит", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат".


Арсенал Лондон Локомотив Зенит Пименов Аршавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кассьерра: не связываю отсутствие своих голов с адаптацией. Мне не хватает удачи
Лепехин: если предложений из-за рубежа нет, то "Зенит" — лучший вариант для Пиняева
Белоус: бразильцев в "Зените" все устраивает. Зарплата шикарная, город чудесный 1
Дьяков: переход Бакаева в "Зенит" должен стать примером для Пиняева. Зелимхан по сути выкинул год в клубе на помойку
Пименов – о удалении поста "Арсенала": это становится обыденным явлением. Я поздравил Аршавина, но не удалил сообщение
Губерниев – о треш-токе Дзюбы и Овечкина: если они померяются чем-то еще, то, может, у Артема будет перевес
Экс-нападающий "Локомотива" и "Вест Бромвича" Одемвингие: "Арсенал" – это позор! Им должно быть стыдно за такое решение 1
Журналист Карпов: форвард Камано покинет "Локомотив". Агент требовал 1 млн евро за продление контракта, клуб отказался 1
"Алания" не смогла оспорить отказ в выдаче лицензии РПЛ. Вместо владикавказской команды в "стыках" сыграет "Родина" 1
Сборная России – лондонскому "Арсеналу": вы можете удалить пост, но не сможете стереть свою историю 3
Зарема Салихова: сердце "Спартака" теперь в руках "Лукойла", не потерять им его и не сломать 1
Спаллетти – о причинах расставания с "Наполи": иногда даже при самой большой любви приходится уходить. Мне нужен отдых 2
Лондонский "Арсенал" удалил пост с видео покера Андрея Аршавина в честь 42-летия из-за негативной реакции украинцев 12
Шелия: на стадионе, где проходил финал ЧМ, на официальную игру собираются только 700 человек. О чем можно тут говорить? 4
Агент Смирнов: в настоящее время Лунев открыт для предложений по дальнейшему трудоустройству 1