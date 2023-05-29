– И я поздравил Аршавина, но не удалил сообщение (смеется). Но это очень приятно, что такой клуб, как "Арсенал", поздравил с днем рождения, а остальное уже и не важно.
Украинцы что-то там написали, и "Арсенал" пошел на поводу, удалив пост? Ну, это ожидаемо, это уже становится обыденным явлением, – приводит слова Пименова "Матч ТВ".
Напомним, лондонский "Арсенал" удалил пост в соцсети с видео покера Андрея Аршавина в ворота "Ливерпуля", размещенный в честь 42-летия своего бывшего нападающего. Это произошло спустя 8 часов после размещения поста. Причиной удаления стало огромное число негативных комментариев со стороны украинцев, которые не поняли, на каком основании лондонский клуб поздравляет с днем рождения спортсмена, имеющего российский паспорт.
Ранее британский клуб в социальных сетях поздравил своего бывшего нападающего Андрея Аршавина с днем рождения. Вице-чемпион Англии посвятил легендарному российскому футболисту отдельный пост в соцсетях. Пресс-служба "канониров" вспомнила знаменитый покер Аршавина в ворота "Ливерпуля" в 2009 году.
Сегодня замгендиректора "Зенита" отмечает свой 42-й день рождения. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России защищал цвета "Арсенала" с 2009 по 2013 годы В общей сложности Аршавин провел за "канониров" 105 матчей, забив в них 23 гола. В течение футбольной карьеры нападающий также выступал за петербургский "Зенит", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат".
Пименов – о удалении поста "Арсенала": это становится обыденным явлением. Я поздравил Аршавина, но не удалил сообщение
Экс-форвард сборной России и "Локомотива" Руслан Пименов отреагировал на решение лондонского "Арсенала" удалить твит с поздравлением своего бывшего футболиста Андрея Аршавина с 42-летием.
Фото: "Матч ТВ"