– Если бы мне с утра не позвонили, даже не узнал бы. Реакция соцсетей сборной очевидная, – приводит слова Аршавина Sport24.
Накануне легендарному российскому футболисту Андрею Аршавину исполнилось 42 года. В честь дня рождения своего бывшего форварда лондонский "Арсенал" разместил у себя в социальных сетях видео знаменитого покера в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде" в 2019 году. Пост сопровождался пожеланием Шаве отличного дня.
В комментарии ожидаемо нагрянула армия украинских поклонников "канониров", которые оставили массу негативных отзывов в связи с поздравлением в адрес россиянина. Под давлением "Арсенал" был вынужден удалить пост.
Аршавин – об удаленном твите "Арсенала": если бы с утра не позвонили, даже не узнал бы. Реакция соцсетей сборной очевидная
Экс-нападающий лондонского "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на решение "канониров" удалить резонансный твит спустя 8 часов после публикации.
Фото: ФК "Арсенал Лондон"