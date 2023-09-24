"Ньюкасл" забил восемь безответных мячей в ворота "Шеффилда" в матче АПЛ

В Шеффилде на стадионе "Брэммел Лейн" завершился матч 6-го тура АПЛ.



Фото: Soccerstand

Местный "Шеффилд Юнайтед" принимал "Ньюкасл Юнайтед". Встреча закончилась победой гостей со счётом 8:0.



На 21-й минуте счёт в матче открыл Шон Лонгстафф. На 31-й минуте Дэн Бёрн удвоил преимущество "сорок". А ещё до перерыва счёт сделал крупным Свен Ботман.



Во втором тайме ещё по мячу забили Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Бруно Гимарайнс и Александер Исак.



"Ньюкасл" набрал девять очков. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице. "Шеффилд" с одним очком замыкает таблицу АПЛ.