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"Ньюкасл" забил восемь безответных мячей в ворота "Шеффилда" в матче АПЛ

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В Шеффилде на стадионе "Брэммел Лейн" завершился матч 6-го тура АПЛ.
Фото: Soccerstand
Местный "Шеффилд Юнайтед" принимал "Ньюкасл Юнайтед". Встреча закончилась победой гостей со счётом 8:0.

На 21-й минуте счёт в матче открыл Шон Лонгстафф. На 31-й минуте Дэн Бёрн удвоил преимущество "сорок". А ещё до перерыва счёт сделал крупным Свен Ботман.

Во втором тайме ещё по мячу забили Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Бруно Гимарайнс и Александер Исак.

"Ньюкасл" набрал девять очков. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице. "Шеффилд" с одним очком замыкает таблицу АПЛ.


Ньюкасл Шеффилд
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