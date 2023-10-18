Зинченко: сказал Мудрику, что оторву ему яйца, если он забьет "Арсеналу"

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко после победы сборной Украины над Мальтой (3:1) в отборе Евро-2024 раскрыл подробности разговора с вингером "Челси" Михаилом Мудриком.

Фото: Globall Look Press

– После гола Мудрика в игре с Мальтой сказал ему: "Если забьешь в матче с "Арсеналом", оторву тебе яйца". Так и сказал. Извиняюсь за мой французский. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю, – цитирует Зинченко Tribuna.ua.



17 октября сборная Украины в гостях одержала волевую победу над Мальтой в 8-м туре отбора Евро-2024. Встреча прошла на Национальном стадионе Та Кали и завершилась со счетом 3:1 (2:1) в пользу "жовто-блакитных". На 12-й минуте Мбонг вывел Мальту вперед - 1:0. Гости восстановили равенство благодаря автоголу Кемензули на 38-й минуте.



Спустя 5 минут нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик забил победный гол, реализовав пенальти. На 85-й минуте вингер "Челси" Михаил Мудрик закрепил лидерство украинцев. Благодаря этому результату команда Сергея Реброва набрала 13 очков и обошла Италию в группе C, поднявшись на второе место. Мальта с нулем очков замыкает таблицу.