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Зинченко: сказал Мудрику, что оторву ему яйца, если он забьет "Арсеналу"

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Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко после победы сборной Украины над Мальтой (3:1) в отборе Евро-2024 раскрыл подробности разговора с вингером "Челси" Михаилом Мудриком.
Фото: Globall Look Press
– После гола Мудрика в игре с Мальтой сказал ему: "Если забьешь в матче с "Арсеналом", оторву тебе яйца". Так и сказал. Извиняюсь за мой французский. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Михаил, я тебе еще раз говорю, – цитирует Зинченко Tribuna.ua.

17 октября сборная Украины в гостях одержала волевую победу над Мальтой в 8-м туре отбора Евро-2024. Встреча прошла на Национальном стадионе Та Кали и завершилась со счетом 3:1 (2:1) в пользу "жовто-блакитных". На 12-й минуте Мбонг вывел Мальту вперед - 1:0. Гости восстановили равенство благодаря автоголу Кемензули на 38-й минуте.

Спустя 5 минут нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик забил победный гол, реализовав пенальти. На 85-й минуте вингер "Челси" Михаил Мудрик закрепил лидерство украинцев. Благодаря этому результату команда Сергея Реброва набрала 13 очков и обошла Италию в группе C, поднявшись на второе место. Мальта с нулем очков замыкает таблицу.


Сборная Украины Арсенал Лондон Челси АПЛ Мудрик Зинченко
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