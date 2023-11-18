"Зинченко сказал, что не хочет ничего говорить о России? Это личное дело каждого. Он сказал, что благодарен клубу. Это главные слова", — сказал Килин.
33-летний Килин играл за "Уфу" с 2013 по 2015 год. За это время полузащитник вместе с командой вышел в Российскую Премьер-Лигу. С 2021 года Килин представляет "Акрон".
Зинченко, выступавший за "Уфу" с 2015 по 2016 год, ныне играет за лондонский "Арсенал".
Источник: Metaratings.
Килин — о словах Зинченко про Россию: дело каждого. Он поблагодарил "Уфу", это самые главные слова
Бывший полузащитник "Уфы" Антон Килин высказался про слова экс-футболиста команды Александра Зинченко.
Фото: ФК "Уфа"