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Дубль Энцо Фернандеса принес победу “Челси” над “Брайтоном” в АПЛ

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Матч 14-го тура АПЛ “Челси” - “Брайтон” завершился победой лондонцев (3:2).
Фото: ФК "Челси"
На 17-ой минуте полузащитник “синих” Энцо Фернандес замкнул подачу с уголового и вывел свою команду вперед. Спустя четыре минуты хозяева удвоили счет после очередной подачи с угла поля - Колуилл удвоил преимущество “Челси”. На 43-ей минуте Буонанотте отыграл один мяч для “Брайтона” после передачи Адама Лалланы. На 65-ой минуте “Челси” получил право на одиннадцатиметровый удар - Энцо был точен. Жоао Педро установил итоговый счет на табло, замкнув навес с угла поля на 92-ой минуте.

“Челси” поднялся на десятую строчку, имея в своем активе 19-ть очков. “Брайтон” остался на восьмой строчке с 22-мя очками, отставание “чаек” от зоны Лиги Чемпионов - 7 очков.

Чемпионат Англии. 15-й тур

"Челси" 3:2 "Брайтон"

Голы: Энцо Фернандес, 17, 65 (пенальти), Леви Колуилл 21, – Факундо Буонанотте 43, Жуан Педро 90+2.
Удаление: Конор Галлахер 45.

Челси Брайтон Фернандес Э Лаллана
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