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"Ливерпуль" и "Арсенал" не выявили победителя. "Канониры" остались на первой строчке

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В главном матче 18-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом" зафиксирована результативная ничья.
Фото: Getty Images
"Ливерпуль" и лондонский "Арсенал" в очном противостоянии выясняли, кто возглавит турнирную таблицу чемпионата Англии по итогам 18-ти туров. Победителя команды не выявили, матч завершился со счетом 1:1. На гол Габи Жезуса в ворота "Ливерпуля" на 4-й минуте еще до перерыва ответил Мохаммед Салах.

Учитывая ничью "Астон Виллы" против "Шеффилд Юнайтед" в этом же туре, получается, что вся лидирующая в АПЛ тройка потеряла очки на этих выходных.

"Арсенал" с 40-ка очками в активе возглавляет турнирную таблицу по итогам 18-ти туров. У "Ливерпуля" и "Астон Виллы" - по 39. "Тоттенхэм" занимает четвертое место, набрав 36 очков.

Ливерпуль - Арсенал 1 - 1

Чемпионат Англии

18 тур

Гол: Салах, 29 - Жезус, 4

Ливерпуль: Бекер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас (Гомес, 35), Собослаи, Эндо, Джонс (Гравенберх, 68), Салах, Гакпо (Нуньес, 68), Диас (Эллиот, 68)

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус (Нкетиа, 77), Мартинелли (Троссард, 68)

Предупреждения: Сака, 39, Эндо, 45+2, Хаверц, 45+3, Райс, 49, Салах, 84, Нкетиа, 87

АПЛ Ливерпуль Арсенал
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