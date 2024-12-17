Источник: украинский полузащитник "Челси" Мудрик сдал положительный допинг-тест

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Фото: ФК "Челси"

Как пишет Tribuna, у 23-летнего игрока сборной Украины в пробе "А" обнаружили запрещенное вещество. Эту пробу брали у атакующего полузащитника в октябре. В ближайшее время будет вскрыта проба "В".



Добавим, что после появления информации о выявленном допинге Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях.



Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в 2023 году, заключив с лондонским клубом трудовой договор до 2031 года. Всего футболист провел за "синих" 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал девять ассистов на партнеров. Трансферная стоимость Мудрика оценивается в 30 миллионов евро.



В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в семи матчах АПЛ, но не отметился голевыми действиями.