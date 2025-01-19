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«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» на «Олд Траффорд» в матче 22-ого тура АПЛ

Матч, состоявшийся на стадионе «Олд Траффорд», завершился поражением «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:3.
Фото: IMAGO
В составе «Брайтона» голами отметились Янкуба Минте, Каору Митома и Жоржиньо Рюттер. У «МЮ» единственный мяч с пенальти забил полузащитник Бруну Фернандеш.

После этой игры команда Рубена Аморима с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Брайтон» с 34 очками находится на девятой строчке.

Следует отметить, что в последних четырёх встречах между этими командами победу одержал «Брайтон».

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 января против «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы. «Брайтон» же 25 января встретится с «Эвертоном» в рамках 23-го тура АПЛ.

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