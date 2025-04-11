Романо: ван Дейк подпишет новый контракт с "Ливерпулем" до 2027 года

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк продлит контракт с клубом до 2027 года.

Фото: IMAGO

По информации журналиста Фабрицио Романо Вирджил ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до 2027 года.



Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, перейдя из «Саутгемптона» за 84,65 миллионов евро. За это время он сыграл в 313 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 13 результативных передач.



Согласно рейтингу портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 33-летнего защитника составляет 28 миллионов евро. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.