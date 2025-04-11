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Романо: ван Дейк подпишет новый контракт с "Ливерпулем" до 2027 года

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк продлит контракт с клубом до 2027 года.
Фото: IMAGO
По информации журналиста Фабрицио Романо Вирджил ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до 2027 года.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, перейдя из «Саутгемптона» за 84,65 миллионов евро. За это время он сыграл в 313 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 13 результативных передач.

Согласно рейтингу портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 33-летнего защитника составляет 28 миллионов евро. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

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