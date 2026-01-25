Помазан: ЦСКА - такой же претендент на победу в РПЛ, как и "Зенит" с "Краснодаром"

По мнению Помазана, ЦСКА остаётся в числе главных претендентов на золото.
- ЦСКА - такой же претендент на победу в РПЛ, как и "Зенит" с "Краснодаром". С приобретением Баринова шансы команды на чемпионство увеличились. Проблема "армейцев" в том, что у них короткая скамейка, - передаёт слова Помазана Metaratings.ru.
К зимней паузе ЦСКА закрепился в группе лидеров и сейчас идёт на четвёртой позиции в чемпионате России, имея в активе 36 очков. На первом месте с 40 очками располагается "Краснодар".
Следующий матч команда проведёт 1 марта в гостях против "Ахмата".
Экс-вратарь ЦСКА Евгений Помазан оценил выступление "армейцев" в нынешнем сезоне РПЛ и рассказал, насколько реально команде побороться за чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА