Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
11:00
Шанхай ПортНе начат
Рубин
16:00
Струга Трим-ЛумНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат
Динамо Мх
19:00
ВардарНе начат

Помазан: ЦСКА - такой же претендент на победу в РПЛ, как и "Зенит" с "Краснодаром"

Экс-вратарь ЦСКА Евгений Помазан оценил выступление "армейцев" в нынешнем сезоне РПЛ и рассказал, насколько реально команде побороться за чемпионство.
По мнению Помазана, ЦСКА остаётся в числе главных претендентов на золото.

- ЦСКА - такой же претендент на победу в РПЛ, как и "Зенит" с "Краснодаром". С приобретением Баринова шансы команды на чемпионство увеличились. Проблема "армейцев" в том, что у них короткая скамейка, - передаёт слова Помазана Metaratings.ru.

К зимней паузе ЦСКА закрепился в группе лидеров и сейчас идёт на четвёртой позиции в чемпионате России, имея в активе 36 очков. На первом месте с 40 очками располагается "Краснодар".

Следующий матч команда проведёт 1 марта в гостях против "Ахмата".

