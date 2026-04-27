"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брентфорд" и закрепился на третьем месте

"Манчестер Юнайтед" дома взял три очка в матче 34-го тура АПЛ, обыграв "Брентфорд" со счётом 2:1.
Хозяева быстро вышли вперёд: на 11-й минуте отличился Каземиро. Перед перерывом преимущество увеличил Беньямин Шешко. Гости сумели сократить разницу только в концовке - на 87-й минуте мяч забил Матиас Йенсен.

После этой игры манкунианцы набрали 61 очко и идут на третьем месте в таблице. "Брентфорд" с 48 баллами занимает девятую позицию.

