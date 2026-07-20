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19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Сборная Испании вернула себе звание чемпиона мира спустя 16 лет

Победа над Аргентиной в финале чемпионата мира - 2026 принесла сборной Испании второе золото мировых первенств. Решающий матч завершился со счётом 1:0 в дополнительное время.
Фото: ФИФА
Любопытно, что обе победы испанцев в финалах ЧМ были добыты по одному сценарию. В 2010 году команда также выиграла с минимальным счётом после овертайма, обыграв сборную Нидерландов.

Для Аргентины нынешний финал стал уже седьмым в истории. Южноамериканцы трижды поднимали над головой Кубок мира, а поражение от Испании стало для них четвёртым в матчах за титул.

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