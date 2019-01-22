У Эктора Бельерин диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин в текущем сезоне больше не сыграет за свою команду.У 23-летнего испанца выявлен разрыв крестообразной связки колена.Бельерин получил травму в субботнем матче АПЛ с "Челси" (2:0).