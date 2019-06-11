Ван Дейк или Ван Дайк? Заруба Черданцева и Шмурнова – главная тема футбольного твиттера

Уже второй день в ленте твиттера любителей футбола спорят два самых одиозных футбольных комментатора «Матч ТВ»: давние коллеги и приятели разошлись в произношении фамилии претендента за «Золотой мяч». А как называть голландского защитника авторам Rusfootball.info? Зависит от вас. Фото: Getty Images

Давайте все-таки начнём поизносить фамилию претендента на Золотой мяч правильно! Ван Дайк! Не понимаю упрямства некоторых как пишущих так и говорящих коллег. Ван Дейк это художник. Футболист - Ван Дайк. Последнее - седьмое доказательство от носителей языка via @TimZhur pic.twitter.com/6GKc9poQcv — Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 10, 2019

В русском языке есть только один способ написания и произнесения голландского дифтонга « ij ». Это «ей». Художник Рембрандт ван РЕЙн, города ВаалвЕЙк и КортрЕЙк, футболисты МатЕЙс де Лихт, ВЕЙналдум, БергвЕЙн, Ван ДЕЙк. И никак иначе! И перестаньте навязывать нам нерусский язык. https://t.co/wXgN64vw7Q — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 10, 2019

Бессмысленное упрямство не самое лучшее качество. Почему не Ван Дийк? Уж если есть сомнения по произношению, то тогда транслит в помощь. Как пишется, так и читается. https://t.co/diSH2G3wBV — Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 10, 2019

Я уже ответил. Повторяю. Потому что ВаалвЕЙк, а не Ваалвийк и не Ваалвайк. Потому что Рембрандт ван РЕЙн, а не Рийн и не Райн. Есть норма моего языка, который я уважаю и изучаю не одно десятилетие. Увы, но бессмысленное упрямство сейчас у тебя. https://t.co/m1055Dk9ux — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 10, 2019

Языковеду @AShmurnov: Ван Рейном Рембрандта называли в России на немецкий лад, так много немцев тут было. Потому что река - Рейн. По-голландски дифтонг ij что в рекe, что в фамилиях Ван Райн или Ван Дайк звучит как угодно но только не «Э». Ван Дайк к Германии не имеет отношения. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 11, 2019

Юр, по этой логике «Асена» из города Ланда и «Байерн» из города Мюних. Пожалуйста, если тебе угодно, говори теперь так... А я буду говорить Арсенал (Лондон) и Бавария (Мюнхен). https://t.co/Gl6y38Mi0b — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 11, 2019

Нет логики. Есть традиционные варианты произношения, которые устанавливаются для новых имён/названий носителями языка, в частности СМИ. Игрок Ван Дайк новое имя для русского языка. Почему не установить традицию произносить ближе к его родному языку, как это сделали в Ливерпуле? https://t.co/I53Kwom5j6 — Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 11, 2019

Почему я против «ВАН ДАЙКА»? Потому что менять норму в одном из случаев только на том основании, что кто-то позавчера услышал иной вариант - это абсурд. Я 25 лет знаю, как голландцы произносят свои фамилии. И это не повод менять одну из них вопреки правилам русского языка. Dixit — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 11, 2019

Я не кто-то. 25 лет назад никакого Ван Дайка в футболе не было. Более того, его не было по хорошему до этого сезона. И тон смени. Знаток иностранных языков нашёлся. Dixit https://t.co/2AZPC5jEgX — Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 11, 2019

Ван Дейка не было, а дифтонг был. И 25, и 125 лет назад. Ты о чем вообще?! https://t.co/G1Kr9xYnFX — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 11, 2019

Исключительно Ван ДЕЙК! Буду настаивать, как в истории с Тер-Штегеном, а не Стегеном) — Константин Генич (@GenichK) June 10, 2019

Я не вижу вообще никакой проблемы в том, чтобы говорить Ван Дейк или Ван Дайк. Мы говорим Хави, хотя там и близко нет буквы Х. А Вейналдум и вовсе ЙОРЙИНЬО! Давайте не сходить с ума по пустякам) — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) June 11, 2019

Ван Дыйк. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) June 10, 2019

А откуда Жоао Фелиш знает, как правильно произносить свое имя? Он же не спросил у @AShmurnov_ — Василий Уткин (@radioutkin) June 5, 2019

Битва стартовала с твитов Черданцева, который сперва просто призвал всех называть победителя Лиги чемпионов Ван Дейком, а потом привёл в пример видео общения Тимура Журавеля с голландскими болельщиками.Но Александра Ивановича Шмурнова такой аргумент не убедил – комментатор заявил, что, как носитель русского языка, продолжит называть защитника Ван Дейком.Черданцев упрекнул Шмурнова в бессмысленном упрямстве.И получил такой же упрёк в ответ.Но Георгий не сдался, покопался в истории и открыл для аудитории слово «дифтонг».Александр ИВанович в ответ предложил коллеге пересмотреть произношение топ-клубов и европейских городов.Бедняга Ван Д#йк не мог понять, почему уже сутки его не оставляет икота, а Черданцев продолжал упорствовать.Шмурнов ещё агрессивнее пошёл против Ван Дайка, подключив грозное оружие – клавишу Caps Lock.Но и на этом спор, ставший главной темой футбольного твиттера (ну, подумаешь, сборная там сегодня играет), не закончился.Только представьте, что в следующем сезоне будет твориться в эфире, если Черданцев и Шмурнов получат назначение на матч с участием Вёрджила?Кстати, уменьшение такой вероятности – один из главных плюсов ухода АПЛ на Okko.Казалось, коллектив комментаторов «Матч ТВ» разделится на два лагеря идейных противников.Но вот Роман Нагучев решил не ввязываться в противостояние.А шеф-редактор вещателя АПЛ в следующем сезоне решил поискать компромиссные варианты. Благодаря подписчикам таких набралось аж 7.Ну а Василий Уткин ещё до начала споров обозначил, кто определяет, как кому кого называть.Но пока в России идут виртуальные сражения из-за фамилии этого Ван Д#йка, сам Вёрджил (или Вирджил, или Виргил – отличная идея для нового фонетического батла!) вообще старается отцепиться от любого произношения своей фамилии.Защитник играет в футболке с именем на спине из-за плохих отношений с отцом, который оставил его мать с тремя детьми на руках. Поначалу Вёрджил жил с отцом, но потом вернулся к матери и больше не хотел с ним общаться. Существует много слухов о нюансах взаимоотношений Ван Дейка с отцом, но факт в том, что игрок не хочет ассоциироваться с его фамилией.Но от неё всё равно никуда не деться, по крайней мере, нам, пишущим о футболе. Указать авторам Rusfootball.info, как же следует называть лучшего защитника мира, вы можете в опросе – как скажете, так и будем.