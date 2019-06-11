Ван Дейк или Ван Дайк? Заруба Черданцева и Шмурнова – главная тема футбольного твиттера

Уже второй день в ленте твиттера любителей футбола спорят два самых одиозных футбольных комментатора «Матч ТВ»: давние коллеги и приятели разошлись в произношении фамилии претендента за «Золотой мяч». А как называть голландского защитника авторам Rusfootball.info? Зависит от вас.

Фото: Getty Images
Битва стартовала с твитов Черданцева, который сперва просто призвал всех называть победителя Лиги чемпионов Ван Дейком, а потом привёл в пример видео общения Тимура Журавеля с голландскими болельщиками.


Но Александра Ивановича Шмурнова такой аргумент не убедил – комментатор заявил, что, как носитель русского языка, продолжит называть защитника Ван Дейком.

Черданцев упрекнул Шмурнова в бессмысленном упрямстве.

И получил такой же упрёк в ответ.

Но Георгий не сдался, покопался в истории и открыл для аудитории слово «дифтонг».

Александр ИВанович в ответ предложил коллеге пересмотреть произношение топ-клубов и европейских городов.

Бедняга Ван Д#йк не мог понять, почему уже сутки его не оставляет икота, а Черданцев продолжал упорствовать.

Шмурнов ещё агрессивнее пошёл против Ван Дайка, подключив грозное оружие – клавишу Caps Lock.

Но и на этом спор, ставший главной темой футбольного твиттера (ну, подумаешь, сборная там сегодня играет), не закончился.

Только представьте, что в следующем сезоне будет твориться в эфире, если Черданцев и Шмурнов получат назначение на матч с участием Вёрджила?

Кстати, уменьшение такой вероятности – один из главных плюсов ухода АПЛ на Okko.
Казалось, коллектив комментаторов «Матч ТВ» разделится на два лагеря идейных противников.

Но вот Роман Нагучев решил не ввязываться в противостояние.

А шеф-редактор вещателя АПЛ в следующем сезоне решил поискать компромиссные варианты. Благодаря подписчикам таких набралось аж 7.

Ну а Василий Уткин ещё до начала споров обозначил, кто определяет, как кому кого называть.

Но пока в России идут виртуальные сражения из-за фамилии этого Ван Д#йка, сам Вёрджил (или Вирджил, или Виргил – отличная идея для нового фонетического батла!) вообще старается отцепиться от любого произношения своей фамилии.

Защитник играет в футболке с именем на спине из-за плохих отношений с отцом, который оставил его мать с тремя детьми на руках. Поначалу Вёрджил жил с отцом, но потом вернулся к матери и больше не хотел с ним общаться. Существует много слухов о нюансах взаимоотношений Ван Дейка с отцом, но факт в том, что игрок не хочет ассоциироваться с его фамилией.

Но от неё всё равно никуда не деться, по крайней мере, нам, пишущим о футболе. Указать авторам Rusfootball.info, как же следует называть лучшего защитника мира, вы можете в опросе – как скажете, так и будем.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: ван Дейк Черданцев Шмурнов
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