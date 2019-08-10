Реклама вместо гимна «Ливерпуля». Онлайн-кинотеатр Okko начал показывать АПЛ

Шансов у «канареек» не было
Сначала о футболе. Один из доминаторов прошлого розыгрыша (и победитель ЛЧ) «Ливерпуль» начал с унижения вернувшегося из чемпионшипа «Норвича». «Канарейки» не выглядели совсем отвратительно, они даже старались играть, а не запирались на своей половине, пуляя на единственного форварда. Но что поделаешь против такого соперника?
Поскольку даже нарезку самых интересных моментов встраивать на других ресурсах нельзя, вот ссылка на обзор с официального канала Okkо.
У Салаха уже в первом туре гол плюс пас, но «красные» потеряли Алиссона, который, похоже, повредил икроножную мышцу. Серия продолжается – команда Клоппа не проигрывает дома с апреля 2017-го. С тех пор минул уже 41 матч.
Okko – это удобно
Разогревали на новом «канале» старт сезона, как только могли. Комментировал игру легенда Елагин, при этом у матча было полноценное превью. На самом деле, уже сейчас на сайте достаточно контента – подробный обзор прошлого сезона, нарезки лучших голов за какой угодно год с основания лиги, фильмы про отдельных игроков.
Так, например, выглядят лучшие голы и ключевые моменты сезонов.
Было бы идеально, если бы здесь же можно было смотреть и Лигу чемпионов, и, например, российский чемпионат. Но «Матч ТВ» такой расклад вряд ли понравится.
Правда, идеально не получилось. У некоторых пользователей в социальных сетях были претензии по качеству картинки. В основном – на мобильных устройствах, но кто-то мучился с частотой кадров и на компьютерах.
Неприятность с рекламой
Изначально руководители платформы обещали, что рекламы на матчах не будет. В итоге в Okko, видимо, поняли, что с прижимистостью наших любителей футбола долго не проживёшь – и заключили договор с букмекерами. И на первой же игре из-за этого произошла неприятность.
Во время гимна «Ливерпуля» запустилась рекламная интеграция. И кому такое понравится, когда изначально писали, что рекламой заплатившего пользователя донимать не будут?
?? Друзья, мы хотим принести извинения за то, что гимн «Ливерпуля» YNWA был прерван интеграцией наших партнёров. Это произошло по ошибке и больше не повторится.— Okko Спорт (@OkkoSport) August 9, 2019
В Okko повинились и пообещали, что больше такого не будет.
Пиратские трансляции найти практически невозможно
Интернет-кинотеатр ориентируется в сети куда лучше неповоротливого «Матч ТВ». Возможно, пиратские трансляции где-то и существовали – но найти их на этот раз было гораздо сложнее. С первого тура Okko настолько осложняет жизнь любителям ворованного контента, что у любителей АПЛ, похоже, не останется возможностей сёрфить под чёрным флангом.
Но цена отталкивает всё сильнее...
Если изначально целый сезон можно было купить за почти три тысячи рублей, то теперь стало дороже – с первого августа цена поднялась до 3990. С октября нужно будет платить аж пять тысяч рублей!
Это, конечно, космос, учитывая неготовность российской аудитории платить ни за что в интернете. Но вдруг качеством и неусыпным контролем над пиратами Okko сможет изменить ситуацию на нашем рынке?
Пока у них вроде получается не так уж и плохо. Почти бесплатно, кстати, можно заценить с пробной подпиской – заплатить рубль и неделю смотреть, как теперь показывают английский футбол.
Фото: premierleague.com