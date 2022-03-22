Погба - о вероятности перехода в "ПСЖ": почему бы и нет?

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не стал исключать варианта перехода в "ПСЖ".

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"Почему бы и нет? Всегда приятно играть в клубе с товарищами по сборной. Не знаю, случится ли это с "Манчестер Юнайтед" или с другим клубом, но я хочу выигрывать трофеи", - цитирует футболиста сборной Франции Le Figaro.



Поль Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. Трансфер из "Ювентуса" обошелся "красным дьяволам" в 100 млн евро. В нынешнем сезоне на счету полузащитника гол и 9 голевых передач в 16 матчах чемпионата Англии.



По итогам 29 туров сезона 2021/2022 "Манчестер Юнайтед" располагается на шестом месте с 50 очками.