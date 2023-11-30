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Билялетдинов: с годами пожалел об уходе из "Эвертона", но не о переходе в "Спартак"

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Бывший полузащитник "Эвертона" Динияр Билялетдинов признался, что жалеет об уходе из английской команды.
Фото: Action Images
"С годами понял, что пожалел о переходе из "Эвертона". Но не пожалел, что перешел в московский клуб. Переход в "Спартак" не считаю ошибкой в своей карьере", — cказал Билялетдинов.

Билялетдинов отметил, что в составе московской команды он стал серебряным призёром чемпионата России и не уверен, что останься в Англии, его карьера сложилась бы лучше.

За "Эвертон" российский полузащитник играл c 2009 по 2012 год, проведя за это время 77 матчей, забив девять голов и отдав 12 результативных передач. "Спартак" Билялетдинов представлял с 2012 по 2014 год, за это время сыграв в 29 матчах, отметившись четырьмя голами и голевой передачей.

Источник: Sport24.

Билялетдинов Д Эвертон АПЛ
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