– Это однозначно оттепель. И думаю, это должно стать маленьким шагом на пути к допуску нас на международную арену, – цитирует Пименова "Матч ТВ".
4 октября издание Sky News сообщило о том, что Международная федерация футбола рассматривает возможность снятия полного запрета на участие юношеских сборных России до 17 лет в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА. Отмечалось, что на заседании совета ФИФА, который состоится в среду, 4 октября, может быть принято решение о допуске российских юношей и девушек U17 к чемпионату мира в случае их прохождения отбора.
Напомним, 26 сентября исполком УЕФА принял решение вернуть юношеские сборные России до 17 лет к участию в официальных турнирах под своей эгидой. При этом сохраняется запрет на выступление под своим флагом и национальным гимном, а также бан на проведение международных соревнований на территории РФ.
После анонсирования такого решения со стороны УЕФА 10 стран, преимущественно из Прибалтики, Великобритании и Скандинавии, объявили бойкот матчам против российских юношей. Более того, шведские организаторы женского Евро-2024 заранее уведомили о том, что не пустят россиянок U17 в финальную часть чемпионата Европы.
Пименов – о возможном допуске ФИФА юношеских сборных России: это однозначно оттепель
Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов отреагировал на информацию о том, что ФИФА рассматривает возможность допуска юношеских сборных России к своим турнирам.
Фото: "Матч ТВ"