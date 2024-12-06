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Фетисов назвал показ в России матчей Евро-2024 предательством

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов рассказал, какое спортивное событие 2024 года его разочаровало.
Фото: УЕФА
"Разочаровало то, что мы показывали чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу, где не было наших спортсменов. Это предательство!", - приводит слова Фетисова "СЭ".

Чемпионат Европы по футболу проходил в городах Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем континентального первенства стала сборной Испании, которая в финальном матче оказалась сильнее национальной команды Англии (2:1). Сборная России, по решению УЕФА, не была допущена до отборочного турнира, поэтому попасть в финальную стадию Евро-2024 у россиян возможности не было.

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