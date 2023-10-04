– Не забывайте, что ФИФА и УЕФА еще ничего не сделали, только говорят. Если они допустят нас без трусов, маек, флага и гимна, мы примем этот нейтральный статус и побежим участвовать? Если взять Олимпийские игры, то уже президент ОКР Станислав Поздняков высказал свое мнение, что мы не будем идти на поводу у МОК и не будем выступать без флага.
К тому же мы видели, как после слов УЕФА восстали несколько стран против допуска России. Думаете, руководство ФИФА и УЕФА выдержит этот натиск? Сомневаюсь. Поэтому об оттепели и глобальном допуске можно будет говорить только тогда, когда мы вернемся на турниры с гордо поднятой головой и российским флагом, – цитирует 83-летнего специалиста "Матч ТВ".
4 октября издание Sky News сообщило о том, что Международная федерация футбола рассматривает возможность снятия полного запрета на участие юношеских сборных России до 17 лет в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА. Отмечалось, что на заседании совета ФИФА, который состоится в среду, 4 октября, может быть принято решение о допуске российских юношей и девушек U17 к чемпионату мира в случае их прохождения отбора.
Напомним, 26 сентября исполком УЕФА принял решение вернуть юношеские сборные России до 17 лет к участию в официальных турнирах под своей эгидой. При этом сохраняется запрет на выступление под своим флагом и национальным гимном, а также бан на проведение международных соревнований на территории РФ.
После анонсирования такого решения со стороны УЕФА 10 стран, преимущественно из Прибалтики, Великобритании и Скандинавии, объявили бойкот матчам против российских юношей. Более того, шведские организаторы женского Евро-2024 заранее уведомили о том, что не пустят россиянок U17 в финальную часть чемпионата Европы.
Кавазашвили – о допуске российских юношей: сомневаюсь, что руководство ФИФА и УЕФА выдержит этот натиск
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что ФИФА рассматривает возможность допуска юношеских сборных России к своим турнирам.
Фото: ФК "Спартак"