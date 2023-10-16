– Есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность, отработать всю ситуацию технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки. В настоящий момент оно выполняется администрацией УЕФА. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать их, – цитирует Митрофанова РИА Новости.
Напомним, в конце сентября исполнительный комитет УЕФА решил вернуть российские сборные U17 юношей и девушек к официальным международным турнирам, мотивировав это решение тем, что дети не должны нести ответственность за политические решения и действия властей страны. Однако позднее СМИ сообщили о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций отменил свое решение под давлением ряда европейских государств, объявивших бойкот матчам с россиянами.
16 октября матчем против сборной Кении команда Валерия Карпина завершит октябрьский УТС, который начался 9 октября. Ранее 12 октября россияне одержали минимальную победу над Камеруном (1:0) благодаря точному удару форварда ЦСКА Федора Чалова, который поразил ворота африканцев на 40-й минуте. Этот гол стал для 25-летнего москвича дебютным в форме национальной команды.
В РФС назвали вбросом информацию об отмене решения УЕФА о допуске российских юношей
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал вбросами журналистов информацию о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к официальным турнирам.
Фото: РФС