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Тихонов: наступило время, когда сборная Казахстана может проявить себя

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Экс-футболист сборной России Андрей Тихонов считает, что у сборной Казахстана есть шансы обыграть Словению и выйти на Евро-2024.
Фото: Getty Images
- Я считаю, что шансы всегда есть, но они небольшие. Казахстану нужно атаковать и выигрывать. Но Казахстан обыгрывал Финляндию на выезде. Пожелаем им удачи. Наверное, это сильнейший состав за всю историю Казахстана, потому что есть результаты, хорошее поколение. Я знаю многих футболистов. Думаю, что наступило время, когда Казахстан может проявить себя.

Сегодня, 20 ноября, состоится матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года, в котором Словения примет на своем поле в Любляне сборную Казахстана. Начало игры в 22:45 по московскому времени. В преддверии очного противостояния национальная команда Словении с 19 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы H. Казахстан расположился на третьей позиции и отстает от сегодняшних соперников на один балл. Отметим, что лидирует в группе сборная Дании, в активе которой 22 набранных очка.

Источник: "СЭ"

Сборная Казахстана Сборная Словении Евро-2024
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