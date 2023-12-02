– Удивляться нечему, но это знак слабости. Могли бы ритуально победить нас и потом говорить, что раскатали русских в футболе, показать свою мощь. А они хотят побеждать неспортивным образом. Это не победа, это трусость, – цитирует Милонова "РБ Спорт".
2 декабря пресс-служба УЕФА опубликовала список из 54 национальных команд, допущенных к жеребьевке Лиги наций на сезон-2024/25, среди которых отсутствует сборная России. В то же время в турнире примут участие Израиль и Украина, на территории которых ведутся военные действия. Израильтяне выступят в дивизионе А, а украинцы сыграют в дивизионе B. Российские клубы и команды с февраля 2022 года отстранены от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с событиями на Украине.
Милонов – о недопуске сборной России к Лиге наций: это знак слабости, они хотят побеждать неспортивным образом
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к участию в Лиге наций в сезоне-2024/25.
Фото: РФС