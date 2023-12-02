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Милонов – о недопуске сборной России к Лиге наций: это знак слабости, они хотят побеждать неспортивным образом

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к участию в Лиге наций в сезоне-2024/25.
Фото: РФС
– Удивляться нечему, но это знак слабости. Могли бы ритуально победить нас и потом говорить, что раскатали русских в футболе, показать свою мощь. А они хотят побеждать неспортивным образом. Это не победа, это трусость, – цитирует Милонова "РБ Спорт".

2 декабря пресс-служба УЕФА опубликовала список из 54 национальных команд, допущенных к жеребьевке Лиги наций на сезон-2024/25, среди которых отсутствует сборная России. В то же время в турнире примут участие Израиль и Украина, на территории которых ведутся военные действия. Израильтяне выступят в дивизионе А, а украинцы сыграют в дивизионе B. Российские клубы и команды с февраля 2022 года отстранены от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с событиями на Украине.

Сборная России Милонов Лига Наций
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