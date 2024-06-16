"Англия просто превосходит Сербию в классе. Тут никаких других вариантов, кроме победы англичан, ждать не стоило. Смогут ли сербы выйти из группы - большой вопрос. Все будет зависеть от следующего матча со Словенией. Конечно, многие в России переживают за братскую команду, но матчи сборной Сербии не компенсируют отсутствие России на Евро", - сказал Канчельскис.
Вчера, 16 июня, сборная Англии обыграла сборную Сербии со счетом 1:0, единственный гол на 13-й инуте забил Джуд Беллингем после передачи Букайо Саки. Англичане после 1-го тура заняли первую позицию в группе С, Словения и Дания не выявили победителя (1:1). Следующую игру сборная "Трёх львов" проведет 20 июня против датчан, а сборная Сербии сыграет с командой Словении.
Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии, 14 июня состоялся матч-открытия, в котором хозяйка турнира обыграла сборную Шотландии (5:1). Сегодня, 17 июня, между собой сыграют Франция и Австрия, Румыния и Украина, а также Бельгия и Словакия.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: матчи сборной Сербии не компенсируют отсутствие России на Евро
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о прошедшем матче между сборными Англии и Сербии на Евро-2024.
Фото: Getty Images