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Смородская: Рангник - жулик от футбола

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская назвала жуликом главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника.
Фото: РИА Новости
- Я не верю в Рангника, считаю его жуликом от футбола. Мое мнение насчет него не изменить... Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть. То же самое и с первым местом сборной Австрии в группе: так сложились звезды, Рангник тут ни при чем.

Сборная Австрии под руководством главного тренера Ральфа Рангника набрала 6 очков на чемпионате Европы в Германии и заняла первое место в группе D, обойдя Францию, Нидерланды и Польшу. Напомним, австрийцы минимально уступили французам в первом туре группового этапа Евро-2024 со счетом 0:1. Во втором туре обыграли польскую команду (3:1), а в третьем оказались сильнее нидерландской сборной (3:2).

В 1/8 финала команда Рангника сыграет против национальной сборной Англии.

Источник: "Чемпионат"

Ольга Смородская Ральф Рангник Сборная Австрии
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