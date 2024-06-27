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Смородская: Рангник - жулик от футбола
Экс-президент "
Локомотива
" Ольга Смородская назвала жуликом главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника.
Фото: РИА Новости
- Я не верю в Рангника, считаю его жуликом от футбола. Мое мнение насчет него не изменить... Сборная Англии играет безобразно, но это не значит, что она не умеет играть. То же самое и с первым местом сборной Австрии в группе: так сложились звезды, Рангник тут ни при чем.
Сборная Австрии под руководством главного тренера Ральфа Рангника набрала 6 очков на чемпионате Европы в Германии и заняла первое место в группе D, обойдя Францию, Нидерланды и Польшу. Напомним, австрийцы минимально уступили французам в первом туре группового этапа Евро-2024 со счетом 0:1. Во втором туре обыграли польскую команду (3:1), а в третьем оказались сильнее нидерландской сборной (3:2).
В 1/8 финала команда Рангника сыграет против национальной сборной Англии.
Источник:
"Чемпионат"
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Ольга Смородская
Ральф Рангник
Сборная Австрии
Вчера, 23:38
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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