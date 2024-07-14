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Тихонов: буду болеть за Испанию - они играют в привлекательный футбол

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Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов высказался о предстоящем финале чемпионата Европы.
Фото: ФК "Спартак"
"Не являюсь поклонником ни Испании, ни Англии, но сегодня буду болеть за команду де ла Фуэнте. Не скажу, что они фавориты, но играют в более привлекательный футбол. Он интереснее - агрессивный и атакующий. Мне это нравится", - цитирует Тихонова "СЭ".

Сегодня, 14-го июля, сборная Испании сыграет с Англией в финале чемпионата Европы - встреча пройдёт в Берлине и начнётся в 22:00 по московскому времени. Англичане в полуфинале турнира одержали победу над Нидерландами со счётом 2:1, а испанцы с таким же счётом победили французов.

Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 одержала победу над Англией (1:1, 3:2 - пен.). Итальянцы вылетели с турнира на стадии 1/8 финала, уступив сборной Швейцарии.

Андрей Тихонов Сборная Испании Сборная Англии
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