- У нас хорошая команда, не первый год работаем с Карпиным. Все начали прекрасно понимать установки главного тренера, это заметно даже со стороны. Видно, что у нас есть идея на поле. У нас были бы хорошие шансы на этом турнире, - цитирует 29-летнего футболиста сборной России Metaratings.
Напомним, Евро-2024 прошел прошлым летом на полях Германии. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финальном матче одержала победу над Англией со счетом 2:1.
Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские встречи. В этом месяце коллектив Валерия Карпина провел две игры и одержал две победы (над Брунеем и Сирией). Миранчук, выходивший на игру с сирийцами с капитанской повязкой, отметился одним забитым мячом.
В этом сезоне Миранчук выступает за "Атланту Юнайтед" и провел за клуб во всех турнирах 13 поединков и записал в свой актив три забитых мяча.
Алексей Миранчук: у сборной России были бы хорошие шансы на Евро-2024
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос, каких результатов национальная команда могла бы добиться на прошедшем летом Евро-2024.
Фото: официальный сайт РФС