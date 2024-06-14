"В голове четыре сборные, которые, что называется, "могут". Франция, Португалия, Англия и Испания. Хоть испанская команда постоянно подводит меня со своей тики-такой. Просто замотали! Мне рассказали о прогнозе Моуринью - мол, в финале Португалия обыграет Англию. Мыслим в одном направлении!" - сказал Мостовой.
Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии, турнир стартует сегодня, 14 июня. В матче-открытия немецкая команда сыграет со сборной Шотландии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В турнире представлены 24 национальные команды. Сборная Англия, которая по мнению Мостового и Моуриньо дойдет до финала, играет в группе С с Сербией, Словенией и Данией. Португальская сборная попала в одну группу с командами Чехии, Турции и Грузии.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Мостовой дал прогноз на победителя Евро-2024: мыслим в одном направлении с Моуриньо
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой назвал команду, которая станет победителем чемпионата Европы-2024.
Фото: РИА Новости