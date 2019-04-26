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Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Экс-тренер сборной России может возглавить сборную Шотландии

Экс-наставник "Зенита" и сборной России Дик Адвокат может возглавить сборную Шотландии.

Голландский специалист уведомил Шотландскую футбольную ассоциацию о готовности возглавить команду, утверждает The Scottish Sun. Ранее с поста главного тренера был уволен Алекс Маклиш.

В настоящее время Адвокат работает в "Утрехте", но по окончании сезона 71-летний тренер покинет клуб. Среди других кандидатов называются Дэвид Мойес и Феликс Магат.
Теги: Сборная Шотландии Адвокат
Сегодня, 12:44
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