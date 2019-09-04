Симонян и Алаев посетили тренировку сборной России в Новогорске

Сегодня, 4 сентября, национальная сборная России проводила очередное тренировочное занятие перед отборочным матчем Евро-2020 с командой Шотландии, которая пройдёт 6 сентября.

Первый вице-президент РФС и легенда "Спартака" Никита Симонян, а также генеральный секретарь РФС Александр Алаев побывали на тренировке сборной России в Новогорске. Об этом в инстаграме сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.