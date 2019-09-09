Александр Зинченко: мысль о том, что сборная Украины почти уже на Евро может сыграть злую шутку

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о возвращении в Украину после матча квалификации Евро-2020 против Литвы (3:0).

Фото: «Чемпионат»