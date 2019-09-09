Александр Зинченко: мысль о том, что сборная Украины почти уже на Евро может сыграть злую шутку
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о возвращении в Украину после матча квалификации Евро-2020 против Литвы (3:0).
Фото: «Чемпионат»
«Мысль о том, что мы почти уже на Евро может сыграть злую шутку. Впереди три важных матча, от них будем отталкиваться. Перелет из Литвы не был тяжелым. У всех хорошее настроение, я вообще не устал», – сказал Зинченко Tribuna.com.
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