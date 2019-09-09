Юрий Красножан: понятно, что сегодня Россия будет в роли фаворита, результат будет в нашу пользу

Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной Казахстана Юрий Красножан поделился ожиданиями перед матчем шестого тура отборочного раунда к Евро-2020 между казахстанцами и Россией.

Фото: Sportbox.ru