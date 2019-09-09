«Понятно, что сегодня Россия будет в роли фаворита. Это может, с одной стороны, раскрепостить сборную Казахстана. Но я уверен, что результат в любом случае будет в пользу сборной России. А вот какая будет игра — как с Кипром, с обилием голевых моментов или более сухая, — сейчас трудно сказать.
Я думаю, Черчесов знает, что делать. Ожидаю ротацию состава по сравнению с матчем против сборной Шотландии, но не думаю, что состав будет изменен кардинально», — сказал Красножан в беседе с Sport24.
Юрий Красножан: понятно, что сегодня Россия будет в роли фаворита, результат будет в нашу пользу
Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной Казахстана Юрий Красножан поделился ожиданиями перед матчем шестого тура отборочного раунда к Евро-2020 между казахстанцами и Россией.
Фото: Sportbox.ru
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