«Мне кажется, заполняемость стадиона в Пербурге гарантирована в значительной степени. Во-первых, Санкт-Петербург как город интересен сам по себе. Во-вторых, легко доступен. В-третьих, концепция спаренных городов практически гарантирует высокую посещаемость.
Мы не боимся за пустые места на трибунах: на сегодняшний день у нас пять потенциальных покупателей на один билет. Такой подъем вокруг матча в Санкт-Петербурге лишает нас каких-либо тревог в отношении недозаполненности стадиона.
На примере чемпионата мира все поняли, что никаких сложностей въезда ни в Россию, ни в отдельные города у них нет. Пункты пропуска полностью готовы, транспортная система прекрасно обеспечивает любые потоки. Конечно, прежде всего, это будут болельщики команд, которые будут играть в Санкт-Петербурге. Но мы с радостью примем всех и организационно к этому готовы», — цитирует Сорокина Welcome2020.
Алексей Сорокин — о матчах Евро-2020 в Питере: на сегодняшний день у нас пять потенциальных покупателей на один билет
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, как идут продажи билетов на турнир.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»