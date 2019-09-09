Алексей Сорокин — о матчах Евро-2020 в Питере: на сегодняшний день у нас пять потенциальных покупателей на один билет

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, как идут продажи билетов на турнир.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС