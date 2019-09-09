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Эдуард Латыпов: пиво является важным условием для роста посещаемости, но не определяющим

Президент Клуба болельщиков сборной России "Россия объединяет" Эдуард Латыпов поделился мнением о законопроекте по продаже пива на стадионах, который был внесен в Госдуму.

"Разрешение продажи пива на стадионах увеличит количество услуг, сделает более комфортным пребывание болельщиков на стадионе. Это классика жанра: футбол и пиво. Ничего криминального в этом не вижу, прямой связи между насилием на трибунах и продажей алкоголя на стадионе нет. Второй важный аспект — это дополнительные инвестиции в спорт. Все-таки пивные спонсоры — одни из основных спонсоров спортивных мероприятий по всему миру. Больше скажу: в любительском спорте тоже. Этот запрет в свое время создал проблемы не только профессиональному, но и любительскому спорту. Поэтому мы выступает за этот проект. Что касается роста посещаемости, то пиво является важным условием, но не определяющим. В первую очередь, комфорт и качество зрелища. Посмотрите, например, как с появлением новых стадионов увеличилось количество болельщиков на трибунах после чемпионата мира. Пиво — важный элемент в том, что касается предоставления услуг, но увеличит ли это посещаемость? Точно не уменьшит. А самое главное, что появится источник финансирования", - цитирует Латыпова РИА Новости.


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