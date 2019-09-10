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Сборная России впервые за 20 лет выиграла 5 матчей подряд с общим счётом 17:1

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла команду Казахстана со счётом 1:0.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В последних пяти матчах команда Станислава Черчесова одержала пять побед в отборочном турнире, забив 17 мячей и лишь однажды пропустив.

Казахстан — Россия — 0:4
Россия — Сан-Марино — 9:0
Россия — Кипр — 1:0
Шотландия — Россия — 1:2
Россия — Казахстан — 1:0

Последний раз подобное было в 1999 году в рамках отборочного турнира к Евро-2000, когда нашу сборную тренировал Олег Романцев. Победная серия прервалась 9 октября 1999 года в домашнем матче против сборной Украины (1:1), когда Андрей Шевченко сравнял счет на 87-й минуте после роковой ошибки голкипера Александра Филимонова, поставившей крест на выходе национальной команды в финальную часть чемпионате Европы.

«Чемпионат»


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Теги: Сборная России Чемпионат Европы
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