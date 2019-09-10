Наша молодёжка – мощь. Но надо доказать это на поле в Болгарии

Несмотря на состав, наши не фавориты группы
Конечно, на молодёжном уровне неправильно оценивать оппонентов через призму предыдущего отборочного цикла, поскольку поколения меняются. Теперь и Россия, и Польша, и Сербия, и Болгария – совершенно иные команды, наполненные другими футболистами, но определённые выводы о состоянии молодёжного футбола в стране сделать можно.
Побеждённая нашими в Саранске Сербия в прошлом отборочном цикле с 26 очками уверенно выиграла нашу группу. Матч с сербами стал агонией для команды Бушманова, который не выпустил Чалова, даже не использовав третью замену. Наши пролетели мимо даже «стыков» за Евро, хотя по именам уже тогда могли наводить ужас. Если бы тренер, конечно, не демонстрировал свои специфические взгляды на футбол.
А вот поляки в стыковые матчи попали, став лучшей второй командой с 22 очками. И пробились в финальную часть, одолев португальцев 3:2 по сумме матчей.
На самом Евро сербы и поляки выступили по-разному: если первые проиграли все матчи, то наши соседи набрали 6 очков вместе с Испанией и Италией, но в последнем туре влетели «фурии» 0:5 и в полуфинал (а заодно и на Олимпиаду) не вышли.
Болгария (10 очков и 5 место в предыдущем отборе) выглядит куда менее внушительно, но повлиять на турнирный расклад, безусловно, способна – у кого-то из тройки фаворитов она очки да отберёт. Вот Латвии с Эстонией рассчитывать на это будет труднее.
Знакомые всё лица
Не припомню, чтобы в последние годы на нашем сайте подробно освещались игры молодёжной сборной. Обычно хватало новости с результатом: какой толк пристально следить за тем, как на пустой «Арене Химки» бегают пацаны, о которых мы максимум что-то когда-то слышали, из которых всё равно вряд ли получится что-то толковое?
В нынешнем созыве сборной Галактионова большинство – уже знакомые лица. Именно лица, которых мы узнаем без номера и без фамилии на спине. Пока в основной сборной некого ставить в пару к Джикии, молодёжка выходит на матч против сербов с тремя центральными защитниками с практикой игры в РПЛ. Да, Калугин присел на скамеечку в «Сочи», но Дивеев и Евгеньев на заметных ролях в московских клубах – именно они и сделали победный гол.
Помогает делу продвижения молодёжки в массы, конечно, Станислав Черчесов. Умный, понимающий Головина, умеющий действовать в подыгрыше Чалов определённо пригодился бы при взломе обороны Казахстана, но помог молодёжке заработанным удалением соперника и запомнился немного случайным красивейшим финтом. Но, честно говоря, от Фёдора хотелось бы увидеть нечто большее: вряд ли Черчесов подразумевал такие свершения, говоря, что Чалову сперва нужно проявить себя в молодёжной команде.
Да и в целом атака сборной проявила себя слабо: моменты стали возникать только ближе к концу матча, когда соперник в меньшинстве стремился отыграться. Конечно, не хватало травмированного Шапи, но по-хорошему этого парня и так не должно быть в молодёжке – с Шотландией он мог бы помочь восстановить контригру в концовке, ну а с Казахстаном необходимость выхода Сулейманова была совсем очевидна. Однако и «Краснодару», и обеим сборным рассчитывать на него пока не стоит.
5-4-1 – вариант под Сербию или базовая схема сборной?
Я уже упомянул о трёх центральных защитниках, но ведь и в средней линии, и в группе атаки у Галактионова есть неплохой выбор. Потому такая схема на домашний матч несколько удивила. Вряд ли именно её молодёжка будет использовать во всех матчах отбора – с эстонцами и латышами в таком построении не будет большого смысла при наличии на скамейке Уткина, Тугарева, Грулёва, Игнатьева, может восстановится и Шапи.
Правда, в третьем туре нам снова играть дома против серьёзного соперника – поляков. Возможно, с болгарами Галактионов решит не варьировать схему, а получше её наиграть к ещё одному серьёзному матчу. На ноль сзади, а впереди момент будет – не очень молодёжно, но ведь сейчас парни и должны переходить во взрослый футбол. Да и сдержать болгар не так просто – у эстонцев в первом туре это не получилось от слова совсем (0:4).
В другом матче группы поляки минимально одолели Латвию и наверняка наберут ещё 3 очка сегодня в игре с Эстонией. Отставать перед личной встречей нельзя: на молодёжный Евро напрямую выходит только одна команда, а второй, скорее всего, не достанется даже путёвка в стыковые матчи.
Но пока до них далеко, а игра с Болгарией совсем близко: включайте "Матч Премьер" в 20.30 по Московскому времени. Федеральный канал покажет игру только в записи после полуночи.
Фото: Егор Слизяк, Михаил Шапаев / РФС
Наша молодёжка – мощь. Но надо доказать это на поле в Болгарии
Самое многообещающее поколение за долгие годы стартовало в отборе к Евро с победы над Сербией, но с уровнем конкуренции в нашей группе терять очки в Болгарии или где-то ещё противопоказано.
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