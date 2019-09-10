Какое место в отборе займут наши?

1 2 3 или ниже





Наша молодёжка – мощь. Но надо доказать это на поле в Болгарии

Самое многообещающее поколение за долгие годы стартовало в отборе к Евро с победы над Сербией, но с уровнем конкуренции в нашей группе терять очки в Болгарии или где-то ещё противопоказано.