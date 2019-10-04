Павел Могилевец и Владислав Игнатьев вызваны в сборную России

В списке игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы-2020 с Шотландией (10 октября, Москва) и Кипром (13 октября, Никосия), произошли изменения, сообщает официальный сайт РФС

фото: официальный сайт РФС

Из-за травм в играх не смогут принять участие полузащитники Рифат Жемалетдинов ("Локомотив") и Роман Зобнин ("Спартак"). Вместе с тем вызовы в команду получили Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Павел Могилевец ("Рубин").