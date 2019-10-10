Бывший форвард "Зенита" Андрей Аршавин подвел итог победы сборной России над командой Шотландии (4:0) в матче отборочного цикла Евро-2020.
"Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу. В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.
Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Аршавин: как сдержать Дзюбу? Пока никак
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