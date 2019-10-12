» » Р. Кин: выступление Роуза в матче с Чехией стало шоком, это было ужасно

Р. Кин: выступление Роуза в матче с Чехией стало шоком, это было ужасно

Бывший футболист сборной Ирландии Рой Кин подвёл итог матча отборочного турнира Евро-2020 Чехия — Англия (2:1). Напомним, команда Гарета Саутгейта смогла выйти вперёд благодаря голу Гарри Кейна с пенальти, однако точные удары Якуба Брабеца и Зденека Ондрашека принесли чехам волевую победу.

"Нет причин для паники. Результаты Саутгейта за последние несколько лет были выдающимися, но это другое. Мы говорим о футболистах, которые выключаются из игры. Мы стали свидетелями нескольких обрезов при вбрасываниях мяча. И я беспокоюсь за игроков, таких как Гарри Магуайр или Майкл Кин, которые уже на середине третьего десятка, но, думаю, иногда они не учатся. Мы не можем продолжать ждать этих ребят. Дэнни Роуз сегодня выступил… О боже, кто-то должен был достучаться до него. Его выступление стало шоком, это было ужасно. Но не думаю, что он изменится в ближайшие три-четыре года", — приводит слова Кина Mirror со ссылкой на телеканал ITV.

Несмотря на поражение, англичане продолжают лидировать в группе A, набрав 12 очков. Сборная Чехии уступает "трём львам" по дополнительным показателям.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кин Роуз Чемпионат Европы Сборная Англии Сборная Чехии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Матвеев: начал следить за Клоппом, когда он еще возглавлял "Майнц"
Р. Кин: выступление Роуза в матче с Чехией стало шоком, это было ужасно
Игрок "Ростова" запустил новый челлендж
Кулибали — приоритетная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"
Исторический день в отборе Евро-2020: завершились уникальные серии Англии и Андорры
Фернандес и Баринов не тренируются со сборной России перед матчем с Кипром 7
Блан ради работы в "Манчестер Юнайтед" откажет "Лиону"
Кипрский тренер "Спартака": игроки сборной России напоминают роботов 1
"Барселона" предложит Месси контракт на 10 лет
Виллаш-Боаш рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру 1
Ари признан лучшим футболистом "Краснодара" в сентябре
Виллаш-Боаш: у "Марселя" нет денег на трансферы
У "Барселоны" пять кандидатов на замену Суаресу 1
Черчесов опубликовал пост в инстаграме в преддверии матча с Кипром 5
Нойштедтер: "Динамо" надо быть наглее на поле, мы слишком добрые 2
Новиков: доволен настроем "Динамо", вижу, что у ребят глаза горят 1
Нойштедтер: ни разу не видел, чтобы кто-то смог обвести Марио Фернандеса даже на тренировках 2
Крал — о матче со сборной Англии: историческая победа
В Англии хавбека "Спартака" Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией 4
"Балтика" провела урок физкультуры
"Армавир" посетил казачью школу-интернат
Школьники побывали на тренировке "Торпедо"
Д. Комбаров дебютировал в кино 7
Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
Канте вновь получил травму
Чочиев — о фото с Кокориным: максимально долгожданная встреча 1
Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе
Сборная Уругвая в товарищеском матче победила Перу
Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в пабе
Ван дер Сар рассказал, чем Де Лигт похож на Роналду
Все новости