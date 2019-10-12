Р. Кин: выступление Роуза в матче с Чехией стало шоком, это было ужасно

Бывший футболист сборной Ирландии Рой Кин подвёл итог матча отборочного турнира Евро-2020 Чехия — Англия (2:1). Напомним, команда Гарета Саутгейта смогла выйти вперёд благодаря голу Гарри Кейна с пенальти, однако точные удары Якуба Брабеца и Зденека Ондрашека принесли чехам волевую победу."Нет причин для паники. Результаты Саутгейта за последние несколько лет были выдающимися, но это другое. Мы говорим о футболистах, которые выключаются из игры. Мы стали свидетелями нескольких обрезов при вбрасываниях мяча. И я беспокоюсь за игроков, таких как Гарри Магуайр или Майкл Кин, которые уже на середине третьего десятка, но, думаю, иногда они не учатся. Мы не можем продолжать ждать этих ребят. Дэнни Роуз сегодня выступил… О боже, кто-то должен был достучаться до него. Его выступление стало шоком, это было ужасно. Но не думаю, что он изменится в ближайшие три-четыре года", — приводит слова Кина Mirror со ссылкой на телеканал ITV.Несмотря на поражение, англичане продолжают лидировать в группе A, набрав 12 очков. Сборная Чехии уступает "трём львам" по дополнительным показателям.