Сборная Испании остановилась в шаге от повторения рекорда по победам подряд в отборе Евро

Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в 7-м туре квалификационного раунда Евро-2020 (1:1). Норвежцы сумели отыграться уже в компенсированное арбитром время.Ничья не позволила испанцам повторить рекорд по победам подряд в квалификациях чемпионата Европы. Лучшее достижение принадлежит Чехии, одержавшей 15 побед кряду с 1995 по 2002 год, Испания же остановилась на 14 победах.14 побед подряд и у команды Англии, чья серия прервалась в последнем матче с Чехией (1:2).