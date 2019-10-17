РФС ведет переговоры о матчах с европейскими и южноамериканскими сборными из топ-20 рейтинга ФИФА

РФС ведет переговоры с несколькими федерациями Европы и Южной Америки на предмет проведения товарищеских игр.В настоящее время идет обсуждение условий матчей с несколькими странами, чьи сборные входят в топ-20 рейтинга ФИФА. РФС хочет провести минимум одну встречу в России. Не исключается и вариант, чтобы сыграть один матч на нейтральном поле.В воскресенье российская команда разгромила Кипр (5:0) в игре 8-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 и гарантировала себе участие в финальной части турнира.