"Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то — не соглашаться", — заявил Яремчук, также рассказавший, как воспринимал реакцию, которая последовала после его высказываний.
"В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело. Я на эти высказывания даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть свое мнение, и я от него отказываться не буду. Не жалею ли, что сказал это публично? Мое мнение такое, и оно не поменялось", — приводит слова Яремчука Tribuna.com.
Украинец Яремчук заявил, что не жалеет о скандальных высказываниях про сборную России
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свои слова относительно сборной России.
Фото: Сайт УАФ
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